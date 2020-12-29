باريس سان جيرمان يعلن رسميا إقالة مدربه توماس توخيل

2020/12/29 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، رسمياً إقالة مدربه الألماني توماس توخل، مؤكداً بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام ليلة عيد الميلاد.

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