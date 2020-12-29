2020/12/29 | 12:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يعلن وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/29 | 12:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يعلن وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يعلن وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).