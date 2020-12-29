هذه السنة 2020... وسابقاتها... - غسان صابور

2020/12/29 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور هــذه الــســنـة 2020...



وسابقاتها...لن أرثي هذه السنة التي سوف تنتهي..



بعد أيام قليلة معدودة..



هناك من سيحتفلون بانتهائها بالساعة الصفر..



من آخر أمسية منها..



وبداية أول ثوان من مولد 2021..



ويفتحون زجاجات الشامبانيا الغالية...



كأنما كل شــيء..



ثراء وصفاء وهناء..



ناسين ـ بكل واقعية وأسف ـ أن الكورونا متربصة..



أن الفقر بالعالم متربص..



وأن ملايين البشر..



ينتقلون ـ رغم الرفض والأخطار ـ من بلد لبلد ......





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