2020/12/29 | 12:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن القاء القبض على “مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الحراري” في الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت (7sky) نسخة منه، أنه “بعملية نوعية وإستباقية إنفردت بدقة المعلومة الاستخبارية وجرأة التنفيذ تمكنت مفارز مديرية الإستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الليلي لقاطع جبال قره جوغ بعد نصب كمين محكم له في منطقة المكوك القريبة من منطقة الكشافات التابعة لقضاء القيارة بالموصل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الحراري” في الموصل 7 SKY TV.

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