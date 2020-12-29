2020/12/29 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

منظمة: نسبة قتل الصحفيين في العراق انخفضت خلال 2020

منذ 4 ساعات

ضبط ثلاث شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية

منذ 17 ساعة

مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 51 عبوة ناسفة غربي الأنبار

منذ 18 ساعة

الحشد يصدر بياناً بشان الدعوى القضائية على مؤنس والعسكري

منذ 18 ساعة

قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطريق المؤدي إلى “سوق الصليخ”

منذ 22 ساعة

إعادة عجلتين مخالفتين الى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي

منذ 23 ساعة

القضاء: التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة

منذ 23 ساعة

النزاهة تضبط معامل كبيرة ومطبعة لتزوير زيوت السيارات في ديالى

منذ يوم واحد

طيران حربي كثيف فوق مناطق في بغداد يثير هلع المواطنين

منذ يوم واحد

النزاهة: ضبـط حالات تلاعـب في أسعار شـراء مـواد في بلدية البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مستشار الأمن الوطني ملف تظاهرات ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مستشار الأمن الوطني ملف تظاهرات ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).