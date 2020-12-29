رئاسة البرلمان تعلن وصول مشروع الموازنة الى مجلس النواب

2020/12/29 | 12:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الثلاثاء ، عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب”.

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