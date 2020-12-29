نائب عن سائرون : لن نقبل باي محاولة لتاجيل الانتخابات المبكرة لموعد اخر 

2020/12/29 | 12:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

جدد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ، موقف التحالف والتيار الصدري من الانتخابات المبكرة واجراؤها في موعدها المحدد.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” هناك محاولات من البعض للالتفاف على مطالب القوى الوطنية باجراء الانتخابات بموعدها المعلن وهذا امر لايمكن القبول به وسنقف الموقف السياسي القوي حوله.

واضاف الشمري ان : الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة للتغيير والتعبير الحقيقي عن رغبة الجماهير والقوى السياسية الوطنية واي محاولة لتعطيلها او تاخيرها لموعد اخر سنقف ضده .

وشدد على اهمية التغيير والذي سينتج عنه حكومة جديدة تلبي مطالب الجماهير السلمية في الحياة الحرة الكريمة والتي يسودها العدل والمساواة بين الجميع.

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