2020/12/29 | 12:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد إعتداءات بالضرب على المتظاهرين المهندسين من قبل شرطة النفط الاتحادية في البصره قرب شركة نفط البصره “.

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