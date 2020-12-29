2020/12/29 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 200 الف مستأجر بالاقليم و17 مليار دولار استثمارات بمشاريع سكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/29 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 200 الف مستأجر بالاقليم و17 مليار دولار استثمارات بمشاريع سكنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 200 الف مستأجر بالاقليم و17 مليار دولار استثمارات بمشاريع سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).