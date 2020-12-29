البصرة.. احالة مشاريع خاصة لتطوير دوائر الاحوال والبطاقة الوطنية

2020/12/29 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن محافظ البصرة، اسعد عبد الامير العيداني، الثلاثاء، احالة مشاريع خاصة بمناقصة (الامن والعدالة) لتطوير دوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ودوائر البطاقة الوطنية في عدد من الاقضية والنواحي، ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم لعام 2019.

وقال العيداني في بيان صحفي، اليوم (29 كانون الاول 2020) تسلمت ان ارتي نسخة منه، ان "المشاريع التي تم احالتها هي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لعام 2019 والتي تضمنت مشاريع تطوير دوائر مديرية الاحوال المدنية ومن بينها دوائر البطاقة الوطنية في المدينة والهارثة والنشوة وعز الدين سليم وطلحة وتطوير دائرة البطاقة الوطنية في قضاء الزبير ودائرة البطاقة الوطنية في قضاء أبي الخصيب".

واضاف محافظ البصرة ان "من بين المشاريع الخاصة بالامن والعدالة ضمن تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم لعام 2019 هي مشروع تطوير دوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة، مركز البصرة مكتب جوازات البصرة الثالث قاعة البصرة".

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