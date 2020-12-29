2020/12/29 | 12:57 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط العراقية: متوسط دخل الفرد 7 ملايين دينار خلال سنة 2020) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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