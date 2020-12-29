المفوضية تدعو الناخبين لتحديث بطاقاتهم الانتخابية

2020/12/29 | 12:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عددا من القرارات المتعلقة بتحديث سجلات الناخبين وتوزيع البطاقات الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان لها يوم الثلاثاء ، انها "ستباشر بمرحلة تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري) في عموم أرجاء العراق لمدّة (30) يومًا ابتداءً من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021،لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية وتحديثها، إذ تتمثّل مرحلة التحديث بإجراء أيّ من حالات (الإضافة، الحذف،التغيير، التصحيح، تسجيل النازحين والقوّات الأمنية)، فضلًا عن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجّلين، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، مبيناً أنه"يمكن للمهتمّين بالشأن الانتخابي الاطّلاع على (الموقف العملياتي الأسبوعي) عبر الموقع الرسمي لمفوّضية الانتخابات".

وأضافت المفوضية انه "لضمان ونزاهة العملية الانتخابية والحدّ من عمليات التزوير، أصدر مجلس المفوّضين قرارًا يقضي بإيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد المطبوعة في الفترة من ( 2013 - 2018)، إذ أُتلِفت وحُذِفت البيانات النصية المتعلّقة بها،لعدم مراجعة أصحابها لتسلّمها،"مشيراً إلى أن"المفوّضية ستقوم بإعادة تسجيلهم بايومتريًّا عند مراجعتهم،ولذا فإنّ مفوّضية الانتخابات تدعو الناخبين كافّة إلى مراجعة مركز التسجيل القريب من محلّ سكنهم،لإجراء أيّ من حالات التحديث المذكورة آنفًا".

وأشارت إلى أنه"استنادًا إلى ملاحق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي قُسّمت فيها الدوائر الانتخابية إلى (83) دائرة انتخابية في عموم أرجاء العراق، صدّق مجلس المفوّضين على سجل الناخبين الأوّلي،ودليل مراكز الاقتراع الموزّع في مراكز التسجيل كافّة،الذي يُمكّن الناخب من الاستدلال على مركز الاقتراع الذي سيصوّت فيه بحسب دائرته الانتخابية".

PUKmedia / وكالات

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