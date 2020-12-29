2020/12/29 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأرقام..أجور التعليم الموازي في الكليات كافة بعد تخفيضها للسنة الدراسية الحالية

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