اعتقال مسؤول داعش على خلية القنص في الموصل

2020/12/29 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، اعتقال ما يسمّى بمسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الحراري في الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية واستباقية انفردت بدقة المعلومة الاستخبارية وجرأة التنفيذ، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الليلي لقاطع جبال قره جوغ".وأضاف البيان، أن الاعتقال تم "بعد نصب كمين محكم له في منطقة المكوك، القريبة من منطقة الكشافات التابعة لقضاء القيارة بالموصل"، مشيراً إلى أن الإرهابي يعد "أحد العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4إرهاب".

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