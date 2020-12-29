فريق النجف يعتزم الاضراب بسبب تأخر المستحقات المالية ومدربه يمهل الإدارة للسبت

2020/12/29 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مدرب فريق النجف بكرة القدم حسن أحمد اليوم الثلاثاء ( 29 كانون الاول 2020)، عن منحه مهلة الى إدارة النادي حتى يوم السبت المقبل ولقاء الفريق امام الحدود في الجولة الـ (12) بدوري الكرة الممتاز، للتخلي عن الفريق في حالة عدم منح الملاك التدريبي واللاعبين مستحقاتهم المالية.

وقال أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم): " كان هناك اتفاق بين الادارة والملاك التدريبي بمنح الفريق الدفعة الاولى مع بداية الموسم، لكن الادارة أخلت بالاتفاق ومنحت اللاعبين نصف الدفعة مع تأخير الرواتب لمدة اربعة أشهر".

واضاف: "أبلغت الادارة بأن مباراة الحدود يوم السبت المقبل في الجولة (12) بدوري الكرة الممتاز، هي الاخيرة لي في حالة عدم تسليم الفريق الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة".

وبين، أحمد "في الموسم الماضي كان عقدي مع الادارة (140) مليون دينار عراقي، لم أستلم منه سوى (50) مليون ، فيما أخلت الادارة بمنحي المبلغ المتبقي من العقد الماضي".

يشار الى أن فريق النجف يحتل حاليا مركز متقدم في الدوري الممتاز، حيث يقف بالمركز السادس جامعاً 16 نقطة، مع مباراة مؤجلة امام الكرخ، والخسارة بقرار اتحادي من نفط الوسط.

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