2020/12/29 | 12:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جدد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري موقف التحالف والتيار الصدري من الانتخابات المبكرة واجراؤها في موعدها المحدد.وقال في بيان صحفي ان : هناك محاولات من البعض للالتفاف على مطالب القوى الوطنية باجراء الانتخابات بموعدها المعلن وهذا امر لايمكن القبول به وسنقف الموقف السياسي القوي حوله.واضاف الشمري ان : الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة للتغيير والتعبير الحقيقي عن رغبة الجماهير والقوى السياسية الوطنية واي محاولة لتعطيلها او تاخيرها لموعد اخر سنقف ضده .وشدد على اهمية التغيير والذي سينتج عنه حكومة جديدة تلبي مطالب الجماهير السلمية في الحياة الحرة الكريمة والتي يسودها العدل والمساواة بين الجميع./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلام الشمري : لن نقبل باي محاولة لتاجيل الانتخابات المبكرة لموعد اخر ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلام الشمري : لن نقبل باي محاولة لتاجيل الانتخابات المبكرة لموعد اخر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).