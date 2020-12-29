2020/12/29 | 12:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الدائرة البرلمانية عن تحديد احدى جلسات البرلمان للشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي.وحسب وثيقة فان : الاستجواب جاء بناء على الطلب المقدم من النائب يوسف الكلابي .واحالت الدائرة / حسب الوثيقة / الى وزارة المالية الاسئلة والوقائع والنقاط التي تناولها طلب الاستجواب./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تحديد موعد استجواب وزير المالية باحدى جلسات الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تحديد موعد استجواب وزير المالية باحدى جلسات الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).