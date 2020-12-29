ذكرى سنوية لقادة النصر وكأن الجريمة وقعت بالامس!

2020/12/29 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى السنوية الاولى لجريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقِهما شكلت مرتكزاً لاقامة الملتقى الدولي الثامن لشبابِ المقا...

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