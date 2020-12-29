2020/12/29 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حيدر الجابري المسؤول الاعلامي لمكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: التيار الصدري يعقد مؤتمرا صحفيا.. اليكم اهم ما جاء..) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: التيار الصدري يعقد مؤتمرا صحفيا.. اليكم اهم ما جاء..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).