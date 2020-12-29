مسلحون يغتالون قائدا عسكريا في ’سرايا السلام’ جنوب العراق

2020/12/29 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، رامي الشباني، القيادي في "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار الصدري، في محافظة الديوانية، جنوب العراق....

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