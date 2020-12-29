الدولار سينخفض مقابل الدينار العراقي: 130 الفاً لكل 100 دولار… مقترح دولي لبغداد سيحسم الجدل!

2020/12/29 | 12:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تقديم البنك الدولي مقترح لوزارة المالية بتحديد سعر صرف الدولار بـ 130 الف دينار مقابل 100 دولار.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حما، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “اجتماع عقد في العراق جمع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لإيجاد حلول للازمة المالية”.

واضاف ان “البنك الدولي قدم مقترح بتحديد سعر صرف الدولار بـ130 الف دينار لكل 100 دولار”، مشيرا الى ان “البنك المركزي قدم مقترح بتحديد سعر الصرف بـ 166 الف دينار لكل 100 دولار”.

واوضح انه “نتيجة الضغوط خفض البنك المركزي السعر الى 145 الف ورفض البنك الدولي رفع السعر الى 166الفا”.

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