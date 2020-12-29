بالوثيقة .. مجلس النواب يحدد شهر كانون الثاني موعدا لاستجواب وزير المالية

2020/12/29 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد حددت رئاسة مجلس النواب شهر كانون الثاني موعدا لاستجواب وزير المالية”.

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