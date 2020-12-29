الدولار يواجه الدينار العراقي بطريقين: 130 او 160 الفاً لكل 100 دولار… مقترح دولي لبغداد “يرفع السعر بجنون”!

2020/12/29 | 13:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تقديم البنك الدولي مقترح لوزارة المالية بتحديد سعر صرف الدولار بـ 130 الف دينار مقابل 100 دولار.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حما، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “اجتماع عقد في العراق جمع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لإيجاد حلول للازمة المالية”.

واضاف ان “البنك الدولي قدم مقترح بتحديد سعر صرف الدولار بـ130 الف دينار لكل 100 دولار”، مشيرا الى ان “البنك المركزي قدم مقترح بتحديد سعر الصرف بـ 166 الف دينار لكل 100 دولار”.

واوضح انه “نتيجة الضغوط خفض البنك المركزي السعر الى 145 الف ورفض البنك الدولي رفع السعر الى 166الفا”.

واعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل.

وقال حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ان”مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصل الى مجلس النواب”.

من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، الثلاثاء، ان الموازنة لم تصل مجلس النواب بعد، لافتا الى ان مسألة توزيع الرواتب من صلاحية الحكومة.

وقال احمد، في تصريحات متلفزة، ان “اللجنة المالية النيابية لم تصلها الموازنة بشكل رسمي من الحكومة، ولاتوجد معلومات دقيقة عن وصولها الى رئاسة مجلس النواب من عدمها”.

وأضاف ان “التصويت على الموازنة في حال وصولها الى البرلمان سيعتمد على طبيعة ماتحتويه من بنود وفقرات، حيث قد يتأخر إقرارها او قد لايحتاج الى المزيد من الوقت”.

وأوضح أحمد، ان “مسألة صرف الرواتب للموظفين من صلاحيات الحكومة، ولا يرتبط بإقرار الموازنة لان القانون أتاح للحكومة صرف الرواتب وفق نظام 1 على 12 او ذهاب وزير المالية نحو الاقتراض وفقا للصلاحيات الممنوحة له”.

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