المتحدث باسم الحكومة: موازنة2021ستصل اليوم الى مجلس النواب

2020/12/29 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

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أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، ان رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة.

وأوضح ناظم في تصريح ان موازنة عام الفين وواحد وعشرين ستصل اليوم إلى مجلس النواب، بعد ان اطلع قادة الكتل السياسية على جميع تفاصيلها، مبينا ان وفد حكومة اقليم كردستان وافق على بنود قانون الاقتراض، على ان يتواصل الحوار بشأن حصة الإقليم ومستحقاته في الموازنة الاتحادية المقبلة.

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