الكعبي يعلن وصول موازنة العام المقبل للبرلمان

2020/12/29 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وصول مشروع موازنة العام المقبل.

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء،ان "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصل إلى مجلس النواب".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم اكد ،أمس الاثنين ، ان مشروع قانون الموازنة سيرسل الثلاثاء الى مجلس النواب، فيما اكد تامين رواتب الموظفين في القانون لعام 2021.

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