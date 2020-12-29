كابيتال بنك الأردن يتفق على شراء أصول بنك عودة اللبناني في الأردن والعراق

2020/12/29 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردن، إن المجموعة أتمت اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك الأردنية باسم السالم لـ "رويترز"، إن الاتفاقية، التي اتفق كلا الطرفين على عدم الإفصاح عن قيمتها، تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.

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