مجلس الوزراء: رواتب الأشهر المقبلة غير مرتبطة بالموازنة وستمضي بشكل طبيعي

2020/12/29 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، ان رواتب الأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي لافتا الى انها غير مرتبطة بتشريع الموازنة.

وقال ناظم في مؤتمر صحافي تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "تغيير سعر الصرف سينعش القطاع الخاص وسيوفر فرص عمل للعاطلين"، مشيرا الى ان "الوفد المرسل إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد".واشار الى ان رواتب الأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وانها غير مرتبطة بتشريع الموازنة.

واكد المتحدث ان "هناك سلاح منفلت بحاجة إلى مفاوضات ونقاشات".

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