حسين ناصر: عدم اتمتة النظام الكمركي وراء ارتفاع اسعار الالواح الشمسية

2020/12/29 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد الخبير في مجال الطاقة المتجددة حسين ناصر، الثلاثاء، أن عدم اتمتمة النظام الكمركي العراقي تسبب برفع اسعار اللاواح الشمسية في الاسواق العراقية.

"الاقتصاد نيوز" حاورت ناصر وجاء الحوار وفقاً للاتي:

* لماذا لم تحل ازمة الكهرباء خلال السنوات السابقة ؟

ـ لعدة اسباب، اهمها:

انعدام الاستقرار السياسي.

تطوير البنية التحتية الكهربائية يحتاج الى اموال كثيرة تقدر ب20 مليار دولار.



لربما يسأل المتابع لقد صرفت مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء فلماذا تأتي الآن وتقول لي احتاج الى 20 مليار دولار؟أن الاموال التي صرفت كانت موازنات تشغيلة واغلبها كانت تذهب لانتاج الطاقة الكهربائية المدعومة بالاساس من قبل الدولة.



حيث يسبب انتاج الطاقة الكهربائية بالعراق سنويا خسارة تقدر بـ15 مليار دولار.

عدم وجود مقاييس ذكية لمشتركين.

كثرة التجاوزات في البناء العشوائي الذي يربط نفسه على الشبكة بدون علم او موافقة وزارة الكهرباء.

رخص التسعيرة الكهربائية حيث تدعمها الدولة بنسبة 90% وهذا يسبب اهدار هائل بالطاقة الكهربائية.

* ماهو تقييمك لأداء وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية؟

ـ اداء ضعيف.



يفتقر الى الاتمتة وضبط ثغرات الفساد.

* ما رأيك بمشاريع الوزارة خاصة بتنفيذ مشاريع الربط الارضي والعدادت الذكية واتمتة الجباية؟

ـ امر لامفر منه، مالم تفعل هذا ستسقط الدولة والعملية السياسية.

* هل بإمكان العراق التحول نحو الطاقة البديلة ؟

ـ نعم.



لكن ليس من خلال محطات الطاقة الشمسية الكبيرة، وانما من خلال اتمتة الدولة اولا ووضع نظام مالي مؤتمت خاص بالبنك المركزي العراقي وثم رفع الكمارك عن سلع الطاقة الشمسية وتخفيض الضرائب على المنتجات الموفرة للطاقة ورفع الضرائب على المنتجات كثيرة الاستهلاك للطاقة (تهيئة المنازل لتحول للطاقة الشمسية بتقنين استهلاكها باستخدام اجهزة ذات تقنية عالية وتكنلوجيا عالية قليلة الاستهلاك للطاقة).

* كل مشاريع الطاقة المتجددة في العراق فشلت، ما هي الطرق الافضل لإنجاح المشاريع المستقبلية؟

ـ لم تصصم المشاريع بدقة عالية وتفتقر الى الاهتمام بالجوانب العلمية.

* ما سبب ارتفاع اسعار الالواح الشمسية الخاصة بالطاقة المتجددة؟

ـ عدم توفر نظام مؤتمت للدولة فضلاً عن وجود منافذ غير رسمية تدار من قبل جهات متنفذة تقوم بإدخال اكثر البضائع من خلالها دون الرجوع الى سلطة الدولة وتفرض اسعار غير منطقية على تلك الالواح.

* كيف يمكن لنا ان نحسب الكلفة الكلية لبيت يستهلك 30 أمبيراً ويرغب بالتحول نحو الطاقة الشمسية؟

ـ نشر ثقافة الاستهلاك المتمثلة بدايةً باستيعاب الفرق بين الواط ساعة والواط بين الناس ستساهم بدفع سوق الطاقة الي الامام واستيعاب افضل لموضوع الكهرباء.



لان اغلب الناس لديهم قدر كبير من عدم الوضوح في هذه المصطلحات الاساسية التي تُبنى عليها الحلول لازمة الطاقة الكهربائية بكل انواعها واشكالها الانتاجية.

‏‎وهذا رابط خاص بمقطع مصور يوضح الفرق بين المصطلحين اللذان نتعامل بهما يومياً ويبين ان وحدة بيع الطاقة الكهربائية ليست الامبير وانما "الكليو واط ساعة" المتفق عليها جميع الاقوام والشعوب: للمزيد:

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