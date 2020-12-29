2020/12/29 | 13:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صادق وزير التربية علي حميد الدليمي، على نتائج القبول الخاصة بمعاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات وللدراستين (الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2020 – 2021 .وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدليمي صادق على نتائج المقبولين في معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات والبالغ عددهم نحو (3103) طالباً وطالبة”، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصادق على نتائج معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصادق على نتائج معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).