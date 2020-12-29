2020/12/29 | 13:12 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 | 12:56 مساءً

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المنافذ الحدودية تعلن عن إحباط محاولة تهريب معسل اركيلة في منفذ ميناء أم الأوساط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة عن ضبط حاوية حجم 40 قدم، ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي الواردة إلى البحث والتحري هيأتنا تفيد بوجود مواد يمنع استيرادها داخل الحرم الكمركي.



شكلت لجنة للكشف على الحاوية أعضاؤها من الجهات المختصة وذات العلاقة ، واثبتت عملية الكشف وجود مادة معسل اركيلة لا يسمح باستيراده ودخوله العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة .



تم ختم الحاوية بالختم الكمركي واحالتهما وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.



وفي منفذ مطار بغداد الدولي تم اتلاف أدوية بشرية متنوعة تم حجزها في صالات المطار مخالفة لضوابط الاستيراد وكذلك اتلاف مواد غش تجاري بإشراف قسم البحث والتحري هيأتنا وباسناد الدوائر العاملة في المطار.



إعلام هيأة المنافذ الحدودية 29 كانون الاول 2020

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