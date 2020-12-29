خبير قانوني: المحكمة الخاصة باغتيال المهندس ستظهر الحقيقة دون خضوعها لاي ضغوط

2020/12/29 | 13:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانوني طارق حرب , الثلاثاء , ان المحكمة الخاصة بالتحقيق بحادثة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني أكملت التحقيق بكافة الجهات المعنية بالحادثة واستمعت بشكل تفصيلي للشهادات , مبينا وان المحكمة لابد ان تصل الى الحقيقية بصرف النظر عن الشخوص .وقال حرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المحكمة الخاصة بشان حادثة المطار اجرت تحقيقاتها بسرية تامة خفاظا على سرية المعلومات , وانها لم تخضع لاي ضغوط سياسية او غيرها ” .وأضاف ان ” المحكمة بعد إعلانها بوصولها الى مراحل متقدمه بالتحقيقيات واعلانها عن قرب صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال تصريح مسؤول ” , مرجحا ان ” يتم الإعلان وبشكل تفصيلي عن الحادثة مرفقا باحكام قضائية ضد المتهمين قريبا جدا ” .يذكر ان المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي حيدر علي نوري اعلن أن القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بحادثة المطار بغية انجازه على أتم وجه , منوهاً الى ان الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال.



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