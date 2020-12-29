الحلبوسي يمدد الفصل التشريعي لشهر واحد

2020/12/29 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يعلن تمديد الفصل التشريعي

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

وقال سيادته: إن مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب.

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المكتب الإعلامي

لرئيس مجلس النواب

29 كانون الأول 2020

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