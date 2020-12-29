خطوات اقتصادية يمكن ان تتخذها وتنفذها الحكومة والبرلمان… احمد السلامي

2020/12/29 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب احمد السلامي – باحث في الاقتصاد السياسي:

خطوات ممكن ان تتخذها وتنفذها الحكومة والبرلمان

لتقليص النفقات والخروج من الازمة المالية..

1.



تخفيض الميزانية التشغيلية بنسبة 66.3٪ الثلثين.

صرف الوقود الوقود الايفادات الدورات التصليح المشتريات التعاقد التعويضات الخ

2.



تصويت برلماني على الغاء سلم الدرجات الخاصة أ_ب_ج

وتحويلهم من هم بدرجة مدير عام فاعلى حتى منصب نائب رئيس الجمهورية الى الدرجة الاولى المرحلة الاولى من السلم الرواتب

وراتب الرئاسات الثلاث حصرا يكون في الدرجة الأولى المرحلة 11 وتصرف علاوة سنة زيادة عن كل سنة في الخدمة..

ويشمل ذلك المتقاعد منهم منذ 2003..

3.



الغاء كافة المخصصات الخاصة و الاستثنائية و الخطورة والجامعية وابقاء مخصصات الشهادة والمهنية.

4.



الغاء كافة المخصصات التي تتجاوز ال100٪ من الراتب الاسمي.

5.



تخفيض صرف العملة ليكون 125 الف دينار من البنك المركزي ولكافة المصارف الرسمية وتقسم بمعدل وبالتساوي

6.



فرض ضريبة على مبيعات البنك المركزي للمصارف 5٪ من ووديعة 2٪ من المبلغ المطلوب.



وتدور هذه الاموال كايراد ولا تسترد الودائع الا بعد تقديم ايصال التحويل والاستيراد وتقاطعه مع البضاعة المستوردة واهميتها .

7.



ضرببة دخل حسب الدرجة والراتب الاسمي ويعفى من هم دون الدرجة الثامنة والمتقاعدين من يتقاضى 400 فما دون كل شهر .

8.



زيادة الوقود ب50 دينار ليصبح اللتر 500 دينار فقط.

9.



ايقاف حصة الشمال من الرواتب مقابل واشتراط كافة الالتزامات المالية التي بذمتهم وكشف اعداد واسماء موظفيهم المدنيين والعسكريين وتوطين رواتبهم واجرائات تجارية وكمركية.

10.تشكيل جهاز كمركي وضريبي جديد من الصفر من الشباب مجهزين بتكنلوجيا الاتمتة الكمركية والضريبية ويزاول عمله بدل الجهاز الحالي البدائي.

11.



تسريع اجراءات الحكومة في اتمتة اسماء منتسبي الموظفين المدنيين والعسكريين واخراج المتكرر والفضائي ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

12.ربط جباية الكهرباء والماء المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي بالجهاز الضريبي َالكمركي الجديد وفرض مبالغ معقولة ما يتناسب وحجم المنزل والمنطقة والمشروع وعدد الاجهزة واحجامها وساعات التجهيز واتمتتها وكل بيت ومشروع له رقم وحساب مالي الكتروني فوري.

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