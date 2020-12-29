2020/12/29 | 13:47 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ(7sky) نسخة منه، إن “مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة”.

وأضاف أن “من ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يعلن تمديد الفصل التشريعي شهراً واحد 7 SKY TV.

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