وزير الطاقة الايراني يبحث مع الكاظمي ومحافظ البنك المركزي التعاون الثنائي والديون

2020/12/29 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استقبل ريس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء الذي وصل الى العاصمة بغداد.

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