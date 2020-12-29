المرور تصدر جدولاً بشأن مراجعة منتسبي القوات الأمنية

2020/12/29 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، جدولاً بشأن مراجعة منتسبي القوات الأمنية.

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