الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في الكرمة

2020/12/29 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على احد الارهابيين في الكرمة غربي محافظة الانبار.

وذكرت الاستخبارات أنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من إلقاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة التحدي بالكرمة أثناء محاولتهم دخول المدينة”.واوضحت ان “المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب”.

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