الامن النيابية: الحكومة لم تفعل دورها الدولي بحادثة المطار

2020/12/29 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانه ضعيف وخجول.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي، ان “الحكومة لم تفعل دورها الدولي من خلال اقامة الدعاوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بشأن اغتيال ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني”، لافتا […]

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