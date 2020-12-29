2020/12/29 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الثلاثاء ، عن ضبط ثلاث شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية .وقال بيان للكمارك تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه، ان” قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بالتعاون مع شرطة الكمارك تمكنوا من ضبط ثلاث شاحنات عند الطريق الرابط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ثلاث شاحنات مخالفة عند مداخل كمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

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