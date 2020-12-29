المتحدث باسم مجلس الوزراء هناك سلاحاً منفلتاً بحاجة للتفاهم مع قوى اقليمية

2020/12/29 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، زيارة وفد حكومي عراقي الى ايران، مبينا أن الوفد المرسل من الحكومة إلى إيران ناقش الوضع الأمني.وقال ناظم في تصريح اطلع عليه “النور نيوز” إن “الوفد المرسل من الحكومة إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد”.وأضاف أن “هناك سلاحاً منفلتاً بحاجة ليس …

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