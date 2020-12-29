المرور تحدد أيام مراجعة القوات الأمنية

2020/12/29 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت مديرية المرور العامة، أيام مراجعة القوات الأمنية (ضباط، منتسبين، موظفين) في الدوام المسائي.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية المرور العامة حددت أيام مراجعة القوات الأمنية (ضباط، منتسبين، موظفين) في الدوام المسائي”.الأحد والاثنين: (وزاردة الداخلية)الثلاثاء: (وزارة الدفاع)الأربعاء: (هيأة الحشد الشعبي)الخميس: (بقية الأجهزة الأمنية)

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