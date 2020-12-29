وزير العمل يعلن توسيع الشمول بملف الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة في موازنة 2021

2020/12/29 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي توسيع قاعدة الشمول بملف الحماية الاجتماعية وزيادة سقف الاعانة الاجتماعية في موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة سعت أيضاً إلى تضمين الشمول الجديد لذوي الاعاقة في الموازنة العامة لعام 2021.وأعلن عن، “زيادة تخصيصات الوزارة وتحديدا هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة …

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