2020/12/29 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم الاثنين الموافق 28-12-2020، عن نسبة الفقر في العراق، موضحة أن سبب ارتفاعها هو تأثر البلاد بجائحة كورونا في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقي عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط: نسبة الفقر في العراق بلغت 32% وسبب ارتفاعها هو تأثر البلاد بجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط: نسبة الفقر في العراق بلغت 32% وسبب ارتفاعها هو تأثر البلاد بجائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).