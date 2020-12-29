اكاديمية امريكية تحصل على عقد تدريب في العراق بقيمة 15.7 مليون دولار

2020/12/29 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف موقع وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) ، الثلاثاء، أن اكاديمية سبارتان الجوية التي يقع مقرها في مدينة ايرفن بولاية تكساس الامريكية حصلت على عقد بقيمة 15,7 مليون دولار تقريبا لبرنامج الدعم اللوجستي والتدريب في العراق.وذكر الموقع في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” العقد يتضمن ممارسة خيار التمديد للمدة المنصوص عليها من أجل استمرار الخدمات اللازمة لصيانة وتشغيل أسطول من 15 طائرة تدريب من طراز “T-6A.واضاف أن ” الاعمال سيتم تنفيذها في قاعدة بلد الجوية حيث من المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ عقد التدريب في 30 حزيران عام 2021 ان لم تتم عملية التمديد المخصصة في بنود الاتفاق “.يذكر أن الحكومة العراقية الحالية تمر بازمة مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط ووباء كورونا ووجود عجز كبير في الميزانية لكنها مازالت مع ذلك تمنح العقود للشركات الامريكية.انتهى/ 25 ض

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