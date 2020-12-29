التيار الصدري يدعو لإبعاد الرعب عن بغداد ويقدم مقترحا بشأن الانتخابات المقبلة

2020/12/29 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد التيار الصدري الثلاثاء، ان موازنة العراق لا ترعى مصالح الطبقة الفقيرة، مشيرا الى اهمية أن تكون بغداد بعيدة عن الرعب نتيجة اطلاق الصواريخ، فيما دعا لدمج انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات.

وقال الناطق باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر حيدر الجابري اليوم (29 كانون الاول 2020) إن "الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، ولا يوجد نص أو فقرة ترعى مصالح الطبقة الفقيرة"، لافتا إلى أن "الأزمة تتفاقم والحل المنطقي غير موجود، وهنالك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي الاقتصادي والسياسي".

وأشار إلى أنه "في مناقشة قانون الاقتراض حرصت كتلة سائرون على أن تكون الجهات المستفيدة هي أصحاب العقود والمحاضرين والأجراء".

وأضاف العبيدي أن "الحديث عن التحالفات لا يزال أمرا بعيدا الآن ،وأن هنالك نية وطموحا للحصول على مئة مقعد لمسك زمام الأمور"، مبينا أن "بقاء عمل المحافظات من دون رقيب بعد توقف عمل مجالس المحافظات من الممكن أن يكون بابا من ابواب الفساد".

وشدد على "اهمية المحافظة على السلم المجتمعي ويجب ان تكون بغداد بعيدة كل البعد عن الرعب نتيجة اطلاق الصواريخ المستهدفة للبعثات الدبلوماسية".

من جانبه دعا المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر حيدر الجابري الى "دمج انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات".

وأوضح الجابري أن "قرار صرف الدولار يجب ألا يكون على حساب الطبقة الفقيرة وضرورة الالتزام بتوفير الحصة التموينية".

وشدد الجابري على أن "التصعيدات في المنطقة تضر بالعراقيين"، مؤكدا أنه "إذا كان هنالك مجلس تنسيقي للمقاومة، فيجب ألا يسمح لمن هب ودب دخول هذا المجال".

وبين أن "الدفاع عن المذهب الشيعي يجب أن يكون بعيدا عن الطائفية"، داعيا الى "منع الانفلات الأمني الذي تسعى إليه العديد من الجهات".

وأكد اهمية "فسح المجال أمام الشركات الرصينة بعيدا عن قرار دول الاحتلال".

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