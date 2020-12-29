المالية النيابية: قراءة الموازنة قد تكون هذا الاسبوع

2020/12/29 | 13:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي بعد وصول مشروع قانون الموازنة، فيما لم يستبعد عضو في اللجنة المالية النيابية عقد جلسة مناقشة الموازنة قبل رأس السنة.

وقال النائب شيروان ميرزا في حديث لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان مشروع قانون الموازنة لدى رئاسة المجلس، مشيرا الى انهم بانتظار قرار هيئة الرئاسة لعقد جلسة مناقشة الموازنة، لافتا الى انه قد يتم تحديد موعد الجلسة قبل رأس السنة الجديدة، وفي حال لم تعقد فإنها ستعقد بعد رأس السنة.

واضاف ان الدستور ينص على تمديد الفصل التشريعي عند وصول مشروع قانون الموازنة وذلك للاسراع باقرارها، مبينا ان العطلة التشريعية سيتم تأجيلها.

هذا وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن في بيان اليوم الثلاثاء تمديد التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، بحسب بيانه.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أكدت صباح اليوم الثلاثاء ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 وصل الى رئاسة مجلس النواب.

وقالت النائبة ندى شاكر جودت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وصل الى رئاسة مجلس النواب والتي ستقوم بدورها باحالة مشروع القانون الى اللجان المعنية.

واضاف: ان اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الاقتصادية والقانونية ستقوم بمناقشة الموازنة والاطلاع على ابواب الصرف ونسبة الضرر وستقوم ايضا بتغيير الارقام الموجودة بالموازنة.

PUKmedia / فائق إيزدي

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