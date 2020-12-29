النازحون الايزيديون... معاناة مستمرة رغم العودة للديار

2020/12/29 | 13:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت العوائل الايزيدية النازحة باقليم كوردستان بالعودة الى مناطق سكناها الأصلية في قضاء شنكال والقرى والنواحي التابعة له وذلك بعد أكثر من 6 أعوان من النزوح والتهجير.

وحسب احصائيات حكومية رسمية صادرة عن وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية فإن ما يقارب من 9000 آلاف عائلة ايزيدية عادت إلى القضاء، لكن ورغم ذلك لايزال هناك الكثير من اهالي شنكال يسكنون في مخيمات بإقليم كوردستان وأغلبهم في محافظة دهوك، وهم الآن يفكرون او يخططون للعودة إلى ديارهم بعد نهاية فصل الشتاء.

العائدون الى شنكال لا يزالون يعيشون المعاناة لأنه وحسب ما يؤكده عائدون الى شنكال في حديثهم لـ PUKmedia، إلى الآن لم تقدم اي منظمة او جهة حكومية المساعدة بالشكل اللازم لأن أغلب مناطقهم منكوبة.

ايسكان شنكالي ايزيدي من شنكال عاد إلى المنطقة قبل 5 أشهر يقول "حقيقة أن تعود إلى ديارك بعد كل هذه المعاناة والتهجير تشعر بسعادة كبيرة ولكن نعاني من سوء الخدمات في المنطقة ومن بينها الكهرباء"، مضيفاً "أغلب المنازل هنا مهدمة والناس فقراء لا تستطيع بناءها دون دعم من جهة، وبصراحة لن يصلنا إلى الآن أي مساعدة من اي جهة لإعادة تأهيل منازلنا".

البعض من الايزيديين عادوا الى شنكال لكن لم يتمكنوا من السكن في منازلهم وهم يسكنون في منازل أناس آخرين من الاصدقاء او الاقرباء، وهو ما يؤكده لنا خيرو سليمان.

ويقول خيرو سليمان وهو احد العائدين في الفترة الأخيرة، "عدنا إلى المنطقة قبل ما يقارب ستة أشهر ونحن من أهالي مركز ناحية تل عزير ولكن بسبب الدمار الذي لحق بمنازلنا لم نستطع السكن هناك بل نسكن الآن في منازل الناس في قرية الوردية".

العائدون اشتكوا ايضا من عدم صرف المنحة المالية التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين فضلا عن عدم كفايتها كما يقول خيرو سليمان، حيث يشير الى ان المنح التي تقدمها الحكومة او المنظمات ليست كافية لإعادة تأهيل منازلهم، لافتا الى ان ضررا كبيرا لحق بمنازلهم ولا يمكن ترميمها بهذا المبلغ، مضيفا "بصراحة لم نستلم إلى الآن المنحة التي قررت وزارة الهجرة تقديمها للعائدين".

هذا وقد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية يوم الخميس الماضي 24-12-2020، عن إطلاق الدفعة الأولى من منحة العودة للعائدين حديثاً من المخيمات إلى مناطقهم سكناهم، والتي تبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي، وشملت الدفعة 1324 عائلة عائدة حديثا من مخيمات النزوح إلى مناطقهم الاصلية.

يذكر ان الكورد الايزيديون تعرضوا في 3 أغسطس 2014 إلى إبادة جماعية على أيدي ارهابيي تنظيم داعش، أثناء اجتياحه قضاء شنكال، فيما قام بقتل خطف وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، فيما مئات الآلاف الى اقليم كوردستان وشمال شرق سوريا.

PUKmedia / ليث حسين / شنكال

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