’’حازت اتفاقاً سياسياً مسبقاً’’.. أول تعليق نيابي على الدعوة لدمج انتخابات البرلمان والمحافظات

2020/12/29 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، أن دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان هو نتاج اتفاق سياسي غير معلن.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حل مجالس المحافظات خلق فراغاً رقابياً كبيراً وتداعيات سلبية في الاشهر الماضية"، لافتا إلى أن "قرار حلها منذ البدء جاء بضغط سياسي معين وكنا ندرك تداعياته السلبية على المشهد العام في المحافظات رغم تشخيصنا لسلبيات كبيرة في عمل المجالس ولكنها في نهاية المطاف هي إطار يضبط البعد الرقابي".

واضاف الكروي، أن "ما أعلنه التيار الصدري حيال دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمان هو نتاج اتفاق سياسي غير معلن جرى مناقشته خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "أغلب الكتل السياسية وخاصة المتنفذة مع إعادة مجالس المحافظات ولكن من خلال انتخابات جديدة".

وأشار إلى أن "دمج الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات سيصعب من اجرائها في حزيران المقبل، وتأجيلها أمر وارد جداً لأن الأمر بات أكثر صعوبة ويحتاج الى تحضيرات كبيرة".

وكان التيار الصدري قد دعا، في وقت سابق من الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، إلى دمج انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات، فيما أشار إلى أن التصعيدات في المنطقة تضر بالعراقيين.

وقال مدير الإعلام الخاص لمكتب الصدر، حيدر الجابري في مؤتمر صحفي، إن على الحكومة العراقية "أخذ زمام الأمور في تحقيق السلام المجتمعي من خلال القوات الأمنية ومنع الانفلات الامني الذي تسعى له بعض القوى الداخلية والخارجية".

وتابع، أن "الصدر دعا إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار العراق يُفسح من خلاله المجال لشركات رصينة وذات خبرات عالية ومن دون تدخل دول الاحتلال"، حسب تعبيره.

وأشار الجابري، إلى أن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتلاعبين بالأسعار"، مبيناً أن "قرار زيادة صرف الدولار الذي اتخذته الحكومة العراقية يجب أن لا يكون على حساب الطبقات الفقيرة".

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