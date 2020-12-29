تربية كردستان ترجح تعديل منهاج العام الدراسي الجديد في حال تمديد الإغلاق

2020/12/29 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

رجح وزير التربية في حكومة كردستان، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تعديل منهاج العام الدراسي الجديد في حال تمديد قرار اغلاق المدارس في الإقليم.

وقال وزير التربية، آلان حمع سعيد، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة العليا لمواجهة فيورس كورنا في اقليم كردستان تراقب الاوضاع الصحية عن كثب وستتخذ قرار فتح ابواب الاوساط التعليمية خلال العام المقبل".

واشار الى انه "بعد القرار الذي اتخذته اللجنة العليا بوقف الدراسة خلال الشهر الماضي نرى بان اعداد الاصابات بفيروس كورونا في انخفاض مستمر لذا نحن لانريد تعريض حياة المعلمين والطلاب الى الخطر".

وأضاف آلان، أن "وزارة الصحة ستقدم توصياتها بشأن الموقف الوبائي الى اللجنة العليا التي ستقرر بدورها متى يتم افتتاح ابواب المدارس او اذا استمر الاغلاق".

وتابع: "نحن في وزارة التربية ننتظر قرار اللجنة العليا، ومشكلة فيروس كورونا مشكلة عالمية وليست خاصة باقليم كردستان، واذا تقرر استمرار اغلاق ابواب المدارس مرى اخرى فستقوم وزارة التربية بتعديل منهاج العام الدراسي الجديد".

وأكد وزير التربية، أن "الإقليم لا يريد اتخاذ قرار خاطئ وفتح ابواب المدراس دون تقييم الموقف الوبائي وتعريض حياة المعلمين والطلاب الى الخطر، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية".

وأوضح ان "وزارة التربية ستنفذ القرار الذي ستتخذه اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا بناء على التوصيات التي ستقدمها وزارة الصحة".

وتابع: "نحن في وزارة التربية ننتظر قرار اللجنة العليا، ومشكلة فيروس كورونا مشكلة عالمية وليست خاصة باقليم كردستان، واذا تقرر استمرار اغلاق ابواب المدارس مرى اخرى فستقوم وزارة التربية بتعديل منهاج العام الدراسي الجديد".

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