المرور تحدد أيام مراجعة القوات الأمنية لدوائرها

2020/12/29 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أوقات مراجعة منتسبي القوات الأمنية لدوائرها.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لأمور تنظيمية ونظراً للزخم الحاصل في بعض مجمعات تسجيل المركبات واجازات السياقة، تقرر ان يكون مراجعة القوات الامنية فقط اصحاب العلاقة (ضباط، منتسبين، موظفين) وحسب التعليمات السابقة في الدوام المسائي".

وأضافت، أنه "حسب ايام المراجعة، الاحد + الاثنين (وزاردة الداخلية)، والثلاثاء (وزارة الدفاع) والاربعاء (هيئة الحشد الشعبي) والخميس (بقية الاجهزة الامنية)".

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